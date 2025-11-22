Bozic vergibt aus drei Metern, danach schießt der FSV den CFC ab

Zwickau/Chemnitz - Das ist ein Statement-Sieg! Der FSV Zwickau behält im Bezirksderby klar die Oberhand und schlägt den Chemnitzer FC am Samstag vor 8429 Zuschauern, darunter 1800 Gästefans, deutlich mit 4:0 (2:0).

Sonny Ziemer schoss die Schwäne bereits nach acht Minuten in Führung. © Picture Point/Gabor Krieg

Dabei hätte das Spiel eine komplett andere Wendung nehmen können, denn was war das bitte für ein Auf und Ab der Gefühle in den ersten Minuten? Maurizio Grimaldi mit dem Sahnequerpass zu Dejan Bozic (3.) am langen Pfosten, der aus drei Metern das komplett leere Tor vor sich hatte.

Alle im Gästeblock bereits mit dem Torschrei auf den Lippen, aber was machte der 32-Jährige mit dieser Monsterchance? Drosch den Ball rechts vorbei! Damit ist er ein heißer Anwärter auf den Fehlschuss des Jahres.

Auf der Gegenseite schlug Veron Dobruna bei Daniel Haubners Freistoß aus aussichtsreicher Position ein Luftloch, jedoch wurde dies hier statt zur vergebenen Chance zu einer Steilvorlage für den aufgerückten Innenverteidiger Sonny Ziemer (8.), der den Gastgebern die frühe Führung bescherte.

Das Westsachsenduell war dadurch sofort auf Betriebstemperatur. Nur die beiden aktiven Fanszenen blieben die ersten zwölf Minuten stumm. Sie beteiligten sich an den bundesweiten Protesten gegen die von der Innenministerkonferenz geplanten Verschärfungen wie personalisierte Tickets. Nach Ablauf des Stimmungsboykotts ging es auch auf den Rängen rund.