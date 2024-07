FSV-Fans machen Mannschaft Druck: "Haben wir uns verstanden?!"

Zwickau - "Wir sind da, wir stehen hinter euch. Das war jetzt aber das letzte Mal in dieser Hinrunde, dass ihr so einen Auftritt hattet. Haben wir uns verstanden?!", lautete nach dem desaströsen 0:5 bei Hertha Zehlendorf die klare Ansage per Megafon aus dem Gästeblock. Noch so einen Ausrutscher darf und will sich der FSV Zwickau nicht leisten.