FSV gelingt Kracher-Transfer: Moritz kehrt von RWE zum Jugendverein zurück

Zwickau - Der verlorene Sohn kehrt zurück! Dem FSV Zwickau ist in der Kaderplanung auf die neue Regionalligasaison ein echter Transfercoup gelungen. Ben-Luca Moritz (25), Stammspieler und Leistungsträger bei Rot-Weiß Erfurt , wechselt im Sommer zu seinem Jugendverein und unterschreibt bis 30. Juni 2029.

FSV-Sportdirektor Robin Lenk (42). © picture point/Sven Sonntag

Die Frise hat sich seit seinem Weggang vor 15 Jahren geändert, das Wappen auf der Brust ziert dafür bald wieder die drei Schwäne und die vertikal verlaufenden rot-weißen Streifen. "Ich wusste, mein Vertrag in Erfurt läuft aus, und dann habe ich geschaut, was es für Optionen gibt und wo ich mich noch mal ein bisschen besser weiterentwickeln und persönlich den nächsten Schritt machen kann - menschlich und auch sportlich", fiel Moritz' Wahl auf seine Heimatstadt.

Der 25-Jährige berichtet von tollen Gesprächen mit Trainer Rico Schmitt (57) und Sportdirektor Robin Lenk (42): "Ich hatte echt ein sehr, sehr gutes Gefühl, weil ich eine sehr hohe Wertschätzung erfuhr."

Bis Ende 2010 spielte er bei den Westsachsen im Nachwuchs. Über den Chemnitzer FC und 1860 München führte der Weg zu Rot-Weiß Erfurt, wo dem rechten Außenverteidiger der Sprung in den Männerbereich gelang und er nach einem dreijährigen Intermezzo beim ZFC Meuselwitz ab 2022 zum Führungsspieler avancierte.