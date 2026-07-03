FSV wird vor der Pause kalt erwischt: Testspiel-Niederlage gegen Schweinfurt

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Am Freitagabend stand für den FSV Zwickau das nächste Testspiel an. Die Schwäne mussten dabei die erste Niederlage bei der Saisonvorbereitung wegstecken.

Von Michael Thiele

Schweinfurt - Im dritten Testspiel der Sommervorbereitung, das mit Drittligaabsteiger 1. FC Schweinfurt 05 zugleich den ersten Härtetest darstellte, setzte es für den FSV Zwickau die erste Niederlage. Nach früher Führung durch Veron Dobruna sorgte eine Schlafwageneinlage in den zehn Minuten vor der Halbzeitpause für eine 2:4 (1:3)-Auswärtsniederlage.

Trainer Rico Schmitt hatte seine Spieler in der Woche mit teilweise drei Einheiten am Tag geschliffen, am Freitag gab es trotzdem eine Niederlage.
Trainer Rico Schmitt hatte seine Spieler in der Woche mit teilweise drei Einheiten am Tag geschliffen, am Freitag gab es trotzdem eine Niederlage.  © Marcus Hengst

Die Schwäne, die unter der Woche von Cheftrainer Rico Schmitt im Training mit teils drei Einheiten am Tag ordentlich geschliffen wurden und ausfallbedingt nur fünf Wechselspieler zur Verfügung hatten, erwischten dennoch den Start nach Maß.

Lennert Möbius schickte Dobruna (8.) in die Tiefe und der sorgte für die Führung durch die Gäste, die sich auch in der Folgezeit in der gegnerischen Hälfte festsetzen konnten.

Einen Ballverlust von Oliver Fobassam nutzten die Schnüdel eiskalt aus und Philipp Hack (34.) besorgte das 1:1. Maximilian Stahl (44.) und Gil Ebner (45.) drehten die Partie zu Gunsten der Unterfranken.

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Zwickau hatte direkt nach der Pause über Dobruna (49.) die Chance wieder heranzukommen und blieb dran. Randolf Riesen (54.), letzte Saison an Oberligist Empor Glauchau ausgeliehen, verwertete einen zuvor abgeblockten Schuss von Nick Breitenbücher.

Nächste Woche weitere Testspiele

Der FSV musste am Freitagabend gegen Schweinfurt eine Niederlage einstecken.
Der FSV musste am Freitagabend gegen Schweinfurt eine Niederlage einstecken.  © Marcus Hengst

Neuzugang Paul-Philipp Besong (74.) hätte im Eins-gegen-eins mit Jan Mottl das 3:3 besorgen können, doch scheiterte am FCS-Keeper.

Im direkten Gegenzug bekam Kilian Senkbeil den Ball im Strafraum an die Hand und Schweinfurt ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen. Morris Adelabu (76.) sorgte vom Punkt für den Endstand.

Für den FSV geht es nächste Woche mit zwei Test-Spielen in heimischen Gefilden weiter.

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Jeweils in Stangendorf geht es zunächst am Mittwochabend (17.30) gegen Bayern-Regionalligist Greuther Fürth II. ehe am Sonnabend (14 Uhr) der tschechische Zweitligist Usti nad Labem in den Mülsengrund kommt.

Titelfoto: Marcus Hengst

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