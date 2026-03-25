FSV-Heimserie geht weiter: "Zum ersten Mal über die kompletten 90 Minuten zufrieden"
Zwickau - Das Kalkül ging auf! FSV-Coach Rico Schmitt (57) veränderte seine Elf für den Nachholer gegen Hertha BSC II. auf sechs Positionen und kann sich nach dem 2:0 (1:0) bestätigt fühlen.
Die Leistungsträger Max Somnitz (22), Lukas Eixler (22) und Veron Dobruna (25) bekamen nach schwachen Leistungen eine Pause.
Auch Neuzugang Luca Prasse (21) fand sich auf der Bank wieder. Joshua Putze (31, Achillessehne) und Sonny Ziemer (24, Knöchel) fielen aus.
"Man hat gesehen, dass es in unserer Mannschaft keine Zwei-Klassen-Gesellschaft gibt. Die, die auf dem Platz standen, haben ihre Sache sehr ordentlich gemacht und sorgen dafür, dass wir am Sonntag zum Pokal-Viertelfinale in Auerbach die Qual der Wahl haben", meint Sportdirektor Robin Lenk (41).
Zwickaus Mut wurde mit dem 27. ungeschlagenen Heimspiel in Folge belohnt.
"Nicht nur das! Zum ersten Mal seit Langem können wir mit der Art und Weise über die kompletten 90 Minuten zufrieden sein", so Lenk.
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Sven Sonntag, Picture Point/Roger Petzsche