Hauen und Stechen in der Regionalliga? FSV-Sportchef Lenk: "Aue bezahlt das meiste Geld"

Zwickau - In diesen Tagen und Wochen ist die Zeit bei Sportchefs knapp bemessen. In der Transferperiode ist viel zu tun. Wenn, dann nehmen sie sich während einer Autofahrt Zeit für die Medien. So auch Robin Lenk (42) vom FSV Zwickau . Der 42-Jährige sprach mit TAG24 über das erneute Scheitern von Lok Leipzig und die kommende Regionalliga-Saison.

Bei den Lok-Spielern gab es nach dem erneut verpassten Aufstieg natürlich traurige Gesichter. © picture point/Sven Sonntag

TAG24: Robin, Sie haben die Relegation zwischen Lok und Würzburg verfolgt. Wie sehr schmerzt Sie das erneute Leipziger Scheitern persönlich?

Lenk: "Sehr, das muss ich schon so sagen. Leipzig wurde zweimal in Folge Meister. Nicht, weil sie das meiste Geld haben, sondern weil aus den dortigen Möglichkeiten das Beste gemacht wurde. Zum zweiten Mal zu scheitern, ist schon extrem bitter und ärgerlich. Es wird Zeit, dass sich in dieser Beziehung etwas ändert. Das kann nicht so weitergehen, dass sehr gute Arbeit torpediert wird und der Lohn an zwei Spielen hängt, bei denen Lok nicht in Bestbesetzung antreten konnte. Das macht wütend."

TAG24: Sie sprechen die mögliche Regionalliga-Reform an …

Lenk: "Die muss jetzt endlich auf den Weg gebracht werden. Vier Staffeln, vier Meister. Punkt."

TAG24: In der kommenden Saison wird der alte Modus bestehen bleiben, aber der Nordosten hat einen direkten Aufsteiger. Befürchten Sie ein Hauen und Stechen unter den Traditionsclubs?

Lenk: "Nicht nur unter denen. Altglienicke nimmt derzeit viel Geld in die Hand, um den Kader zu verstärken. Sicher nicht für einen Mittelfeldplatz. Der BFC Preußen investiert. Und ja, dann kommen all die Traditionsclubs. Aue hat gesagt, dass es sofort wieder hochwill. Halle hat sich ähnlich geäußert, der CFC nimmt viel Geld in die Hand oder auch Jena, Erfurt und der BFC. Das wird interessant. Bis zu neun Vereine wollen aufsteigen."