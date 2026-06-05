Multitalent für den FSV Zwickau: Neuer Spieler kommt aus der Nord-Staffel

Zwickau - Der FSV Zwickau hat Philipp Harant (27) verpflichtet. Der 27-jährige Angreifer erhält beim Verein einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 und wird künftig das Offensivspiel der Rot-Weißen verstärken.

FSV-Sportchef Robin Lenk (42, r.) begrüßt seinen neuen Stürmer Philipp Harant (27). © Bildmontage: Picture Point/Sven Sonntag, PR/FSV Zwickau

FSV-Sportchef Robin Lenk (42) betont dabei, dass Harant wirklich als Stürmer geholt wurde. "Er steht in allen Portalen als Verteidiger. Das war er auch bei seiner vorhergehenden Stationen, zum Beispiel bei Chemie Leipzig. Aber zuletzt beim FSV Schönigen wurde er wieder Stürmer und hat dort eingeschlagen", so Lenk.

Der gebürtige Schönebecker wurde in seiner Jugend beim 1. FC Magdeburg zunächst als Stürmer ausgebildet. Im weiteren Verlauf seiner Karriere kam der 1,94 Meter große Spieler überwiegend in der Innenverteidigung zum Einsatz.

In der vergangenen Saison kehrte Harant beim FSV Schöningen, liegt bei Helmstedt, in der Regionalliga Nord wieder auf seine ursprüngliche Position im Angriff zurück. Mit 17 Toren und neun Vorlagen gehörte er zu den auffälligsten Offensivspielern der Liga.

"Mit seiner körperlichen Präsenz, seiner Fähigkeit, Bälle festzumachen und Mitspieler einzubinden, bringt Philipp ein Profil mit, das in dieser Form bislang nicht in unserem Kader vertreten war", so Lenk: "Darüber hinaus verfügt er über einen sehr variablen Torabschluss und ist sowohl mit dem Kopf als auch mit dem Fuß jederzeit gefährlich. Wir freuen uns sehr, Philipp für die kommenden zwei Jahre an den FSV Zwickau binden zu können."