FSV-Sommerfahrplan steht: Generalprobe in Prag
Zwickau - Der FSV Zwickau hat seinen Sommerfahrplan festgezurrt und alle Testspielgegner beisammen. Sportdirektor Robin Lenk (42) gelang es, einen Mix aus anspruchsvollen Gegnern aus der Regionalliga Bayern und der zweiten tschechischen Liga zu organisieren. Dazu gibt es das obligatorische Tingeln über die Dörfer und einen Vergleich mit dem VFC Plauen.
Offizieller Trainingsstart ist am 22. Juni. Die ersten beiden Tage dienen der Leistungsdiagnostik, ehe am 24. Juni das erste öffentliche Training an der GGZ-Arena steigt.
Der Aufgalopp wird umrahmt von den ersten beiden Freundschaftsspielen gegen den SV Planitz (27.6.) und den SV Mülsen St.-Niclas (28.6.).
Der erste Gradmesser folgt eine Woche später bei Drittligaabsteiger Schweinfurt (3.7.), gefolgt von den Begegnungen mit Regionalligist Greuther Fürth II. (8.7.) und dem tschechischen Zweitligisten FK Usti nad Labem (11.7.).
"Wir haben den Fokus darauf gelegt, Gegner zu bespielen, die entweder in der gleichen Ligahöhe oder höherklassig unterwegs sind", erklärt Lenk.
FSV-Sportdirektor Lenk: "Wird nur wenig Veränderungen im Kader geben"
Nach dem Auswärtsspiel gegen den VFC Plauen (14.7.) folgt drei Tage später die Generalprobe bei der 'U23' von Sparta Prag - ein absoluter Leckerbissen für alle Groundhopper unter den FSV-Fans!
"Es ist wichtig für uns, Spiele auf ähnlichem Niveau zu haben", so Lenk. Regionalliga-Start ist am Wochenende 24. bis 26. Juli.
Auf ein Trainingslager verzichten die Schwäne derweil - allerdings nicht nur aus rein wirtschaftlichen Gründen.
Lenk: "Die Vorbereitungszeit beträgt nur vier Wochen und wir besitzen selbst optimale Trainingsbedingungen vor Ort. Da wir außerdem den Großteil der Mannschaft zusammenhalten konnten, wird es nur wenig Veränderungen im Kader geben, sodass ein Trainingslager als Teambuilding-Maßnahme nicht zwingend erforderlich ist. Nichtsdestotrotz werden wir uns ein bis zwei Mannschafts-Events ausdenken."
Titelfoto: picture point/Sven Sonntag