FSV-Sommerfahrplan steht: Generalprobe in Prag

Zwickau - Der FSV Zwickau hat seinen Sommerfahrplan festgezurrt und alle Testspielgegner beisammen. Sportdirektor Robin Lenk (42) gelang es, einen Mix aus anspruchsvollen Gegnern aus der Regionalliga Bayern und der zweiten tschechischen Liga zu organisieren. Dazu gibt es das obligatorische Tingeln über die Dörfer und einen Vergleich mit dem VFC Plauen.

FSV-Sportdirektor Robin Lenk (42) organisierte zahlreiche Testspiele. © picture point/Sven Sonntag

Offizieller Trainingsstart ist am 22. Juni. Die ersten beiden Tage dienen der Leistungsdiagnostik, ehe am 24. Juni das erste öffentliche Training an der GGZ-Arena steigt.

Der Aufgalopp wird umrahmt von den ersten beiden Freundschaftsspielen gegen den SV Planitz (27.6.) und den SV Mülsen St.-Niclas (28.6.).

Der erste Gradmesser folgt eine Woche später bei Drittligaabsteiger Schweinfurt (3.7.), gefolgt von den Begegnungen mit Regionalligist Greuther Fürth II. (8.7.) und dem tschechischen Zweitligisten FK Usti nad Labem (11.7.).

"Wir haben den Fokus darauf gelegt, Gegner zu bespielen, die entweder in der gleichen Ligahöhe oder höherklassig unterwegs sind", erklärt Lenk.