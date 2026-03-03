FSV kämpft sich zurück und holt Zuhause drei Punkte gegen Babelsberg

Zwickau - Offensiv hui, defensiv pfui! Der FSV Zwickau leistet sich gegen den SV Babelsberg in der ersten Halbzeit zwei Abwehrschnitzer, findet nach der Pause aber die passende Antwort und dreht den Nachholer in einen 3:2 (1:2)-Heimsieg. Die Schwäne feiern dadurch im dritten Spiel des neuen Jahres den ersten Sieg.

FSV-Coach Rico Schmitt nahm sich die Mannschaft offenbar in der Halbzeitpause zur Brust - mit Erfolg. © Picture Point/Roger Petzsche

"Wir leisten uns einen groben individuellen Abwehrfehler und kämpfen uns zurück ins Spiel, machen dann aber wieder einen Abwehrfehler", resümierte Sportdirektor Robin Lenk die erste Halbzeit.

Max Somnitz, der einen Verbleib in Zwickau über den Sommer hinaus offen lässt, weil er Optionen in der 3. Liga prüft, mit dem kapitalen Bock. Linus Queißer (11.) startete durch und traf per Lupfer.

Die Hausherren schüttelten sich kurz und glichen durch ihren überragenden Mann auf dem Platz aus. Lukas Eixler (15.) mit einem 30-Meter-Ball, der ins Tor segelte.

Dann der nächste Klops, diesmal auf der rechten Abwehrseite durch Oliver Fobassam und Luca Prasse und Tobias Hasse (28.) schoss ein.

"Mit der ersten Halbzeit sind wir überhaupt nicht zufrieden gewesen! Entsprechend ist die Halbzeitansprache ausgefallen", verriet Lenk im Anschluss.