FSV-Kapitän Frick fordert: "Anderes Gesicht zeigen"

Sein Platz ist am Sonntag die Tribüne hinter ihm: FSV-Coach Rico Schmitt muss nach seinem Platzverweis in der Vorwoche in Erfurt zuschauen. © picture point/Sven Sonntag

"Gegen Rostock müssen wir ein anderes Gesicht zeigen", fordert Kapitän Davy Frick (33) vor der Sonntags-Partie gegen Aufsteiger Hansa Rostock II. ein.

Zwickau war Erfurt am letzten Sonntag beim 1:4 nicht nur ergebnistechnisch klar unterlegen. Die Mannschaft ließ es an vielem missen. Frick brachte es treffend auf den Punkt, indem er die Art und Weise monierte, die an den Tag gelegt wurde. Diese Scharte gilt es auszuwetzen.

Vorteil für die Schwäne: Rostocks Erste spielt zeitgleich beim Hamburger SV, weshalb Abstellungen zur Zweiten nicht so großzügig ausfallen werden.

Pascal Breier, beim 6:1 gegen den Chemnitzer FC noch als Torschütze und zweifacher Vorlagengeber in Erscheinung getreten, wechselte überdies am Donnerstag in die 3. Liga zum VfB Lübeck. Auf der anderen Seite geht Zwickau mit einem klaren Handicap in die Partie.