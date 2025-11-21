FSV-Keeper Lucas Hiemann heiß gegen seine Himmelblauen

Zwickau - Großes Medieninteresse herrschte am Donnerstag zur Pressekonferenz in der GGZ-Arena vor dem Bezirksderby zwischen dem FSV Zwickau und dem Chemnitzer FC .

FSV-Keeper Lucas Hiemann (26) will natürlich gerade gegen den CFC seinen Kasten sauber halten. © Picture Point / Gabor Krieg

Reges Treiben gab es derweil auch auf dem Parkplatz vor dem Hauptgebäude, wo Techniker dabei waren, die Rasenheizung in Betrieb zu nehmen. Dazu waren im Strafraum vor dem Gästeblock Planen ausgelegt.

"Unser Verein setzt alles daran, dass das Spiel stattfindet, und es wird, was es werden soll, nämlich ein Fest für unsere Region Zwickau und die 'Bezirkshauptstadt' Chemnitz", stieg Cheftrainer Rico Schmitt (57) zur Spieltags-PK ein.

Neben ihm Platz genommen hatte Torhüter Lucas Hiemann (26), für den das Duell in doppelter Hinsicht etwas ganz Besonderes ist.

"Ich habe meine ganze Jugend von den Bambinis angefangen bis zur ersten Mannschaft beim CFC verbracht. Ich wohne auch noch in der Nähe von Chemnitz, wodurch man irgendwo immer den Kontakt zum Verein hat, den ich auch über Social Media verfolge", berichtete der gebürtige Chemnitzer auf TAG24-Nachfrage.