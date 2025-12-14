Zweimal in der Nachspielzeit gepennt: FSV schenkt Eilenburg einen Punkt

Zwickau - Unfassbar! Der FSV Zwickau vergeigt gegen Abstiegskandidat FC Eilenburg den Heimsieg in der vierten Minute der Nachspielzeit und muss sich am Sonntag vor 4095 Zuschauern in der GGZ-Arena mit einem 2:2 (1:1) begnügen.

Tor für den FSV Zwickau! Veron Dobruna trifft zum 1:0. © picture point/Sven Sonntag

Der FSV begann schwungvoll. Tempogegenstoß an dessen Ende Daniel Haubner (8.) frei vor Jakob Pieles auftauchte und den Ball haarscharf über die Latte drosch.

Eilenburg, das hatte das Hinspiel (0:3) gezeigt, durfte man keinesfalls unterschätzen. Und auch diesmal witterten die Nordsachsen ihre Chance. Corvin Kosak (20.) scheiterte aus kurzer Entfernung am starken Lucas Hiemann.

Doch Zwickau blieb optisch klar überlegen und obwohl Haubner wegen einer Verletzung der linken Schulter draußen behandelt wurde, konnten sich die Schwäne in Unterzahl am gegnerischen Strafraum festsetzen.

Nach Jonas Dittrichs Einwurf versuchte sich Eilenburg zu befreien, doch Veron Dobruna (23.) stellte sich dazwischen und der Schlag wurde zum Bumerang, der hinter Pieles ins Netz einschlug.

Die Fronten damit geklärt? Nutzen die Hausherren ihre Feldüberlegenheit, kann vor der Pause die Vorentscheidung fallen. So ließ man Eilenburg eine Chance und die nutzte der Vorletzte eiskalt. Jeronimo Mattmüller (45.+3.) mit dem Ausgleich Sekunden vor dem Pausenpfiff.