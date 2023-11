FSV-Kicker Könnecke lobt: "Endlich machen wir den Sack zu"

Dass sich die Trainerfrage beim Vorletzten nicht stellt, hob Sportdirektor Robin Lenk (39) letzte Woche hervor. Nichtsdestotrotz wird jeder am Ende auch am Ergebnis abgerechnet, Spieler, wie auch Trainerteam.

"Was uns in Auerbach zum Erfolg brachte, nämlich auch mal von weiter weg aufs Tor zu schießen und auf Abpraller zu lauern, hatten wir extra nochmal trainiert. Deswegen: ganz großes Lob ans Trainerteam, an die Mannschaft", betont Könnecke.

Lenk sprach vorab davon, man wolle sich selbst ein gutes Gefühl für die restlichen fünf Ligaspiele vor der Winterpause schaffen.

Hat funktioniert, meint Könnecke vor dem Heimspiel am Freitag gegen Spitzenreiter Greifswald: "Das war super wichtig. Ich meine, was uns in der Regionalliga zuletzt gefehlt hatte, dieses fighten, haben wir in Auerbach abgeliefert. Wenn wir so auftreten, wie in Auerbach und alles in die Waagschale werfen hat es Greifswald schwer bei uns."