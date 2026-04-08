FSV-Kicker Sezer kehrt an die Kernberge zurück

Zwickau - Flutlicht-Kracher an den Kernbergen! Der FSV Zwickau gastiert am Mittwochabend ab 19 Uhr im Nachholer bei Carl Zeiss Jena . Ein echtes Spitzenspiel, wie sie in der Stadionallee in Eckersbach finden.

Cemal Sezer zeigt's an – ihm wurden gegen den BFC gleich zwei Tore "geklaut". © Picture Point/Gabor Krieg

"Für Carl Zeiss ist es wahrscheinlich die letzte Chance, um wieder an Lok Leipzig heranzurücken", meint FSV-Sportdirektor Robin Lenk (42).

Da der Hallesche FC und der FSV Zwickau auf einen Antrag auf Drittliga-Lizenz verzichtet haben, ist die Uluc-Truppe die einzige, die Lok im Aufstiegskampf noch in die Parade fahren kann. Die Schwäne haben da freilich was dagegen und können ihrem Ex-Sportchef Toni Wachsmuth (39) und Loksche Schützenhilfe leisten.

"Unsere letzten beiden Auswärtsspiele in Jena waren von Erfolg gekrönt. Aller guten Dinge sind drei", peilen Lenk & Co. den dritten Auswärtssieg im Paradies seit dem Drittligaabstieg 2023 an.