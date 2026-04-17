FSV-Kicker Zimmermann wird zur Legende

Zwickau - Eine lebende Legende ist Marc-Philipp Zimmermann (36) für die Anhänger des FSV Zwickau schon längst. Doch um sich auch den offiziellen Status zu sichern, benötigt der 36-Jährige noch zwei Spiele.

Spektakuläre Aktionen von Marc-Philipp Zimmermann (l.) werden die FSV-Fans in dieser Saison noch sehen. © IMAGO/Frank Kruczynski

Genau die fehlen dem Top-Torjäger aktuell noch, um auf dann 150 Einsätze zu kommen und im Legenden-Eck an der GGZ-Arena verewigt zu werden. "Es gibt eine klare Absprache, dass er diese Spiele selbstverständlich noch erhält", unterstreicht Sportdirektor Robin Lenk (42).

Aufgrund seiner beruflichen Verpflichtungen als hauptberuflicher Polizist, seiner Rolle als zweifacher Familienvater sowie hier und da Problemen mit dem Sprunggelenk hatte Zimmermann in der laufenden Saison bei Weitem nicht mehr so viel Einfluss auf das Spiel der Schwäne, wie es noch in den beiden vorangegangenen Spielzeiten (22 Tore in 47 Einsätzen) der Fall gewesen ist.

15 Kurzeinsätze und nur 330 Spielminuten sind überschaubar. Aber "Zimbo" wird wegen seiner Präsenz und Torgefahr nach wie vor vom Gegner sehr respektiert – und ist für Coach Rico Schmitt (57) eine echte Alternative.