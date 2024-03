FSV lässt aufhorchen: "Wir sind halt ein geiler Verein!"

"Ich denke, die Menschen rund um den Verein haben registriert, dass wir sehr demütig an unsere Aufgaben herangegangen sind. Man spürt, welchen Anklang der bodenständige Ansatz findet. Dazu kommen die jungen Wilden auf dem Platz an und sorgen für ordentlich Spektakel, wie die Spiele gegen Lok, Jena, Hertha II. oder Erfurt zeigten. Die Handschrift des Trainers Rico Schmitt kommt auch mehr und mehr zum Tragen und steht für attraktiven Fußball", betont Beuchold.

Knacken die FSV-Fans beim Heimspiel gegen Energie Cottbus die 7000er-Marke? © Picture Point / Gabor Krieg

Dazu setzt man neuerdings vermehrt auf pfiffige Ideen aus der Fanszene, zum Beispiel bei der Gestaltung der Spielankündigungen. Beuchold: "Wir wollen neue Impulse setzen und die Leute auf dem eingeschlagenen Weg mitnehmen."

In Anlehnung an die erste DDR-Meisterschaft als Horch Zwickau 1949/50 hat der Verein in dieser Woche ein Sondertrikot aufgelegt, mit dem die Schmitt-Elf auch am 15. März gegen den Berliner AK auflaufen wird.

Das kommt gut an und macht sich bei den Zuschauerzahlen bemerkbar. Fürs Heimspiel gegen Energie Cottbus wollen die Schwäne die 7000er-Marke überflügeln. Beuchold: "Unser Ziel ist es, am Ende über dem Schnitt der Vorsaison von 5166 Besuchern zu liegen."

Der Rekordschnitt für die GGZ-Arena datiert übrigens aus der ersten Drittligasaison 2016/17 und lag bei 5311 Zuschauern.