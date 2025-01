FSV legt wieder los! Doch Südkoreaner sagt aus einem kuriosen Grund ab

Zwickau - Der FSV Zwickau steigt am heutigen Montagvormittag in die Wintervorbereitung ein. Allerdings läuft nicht alles ganz so wie geplant. Da ist zum einen das Wetter und zum anderen die Absage von Probespieler Joon-mo Kang (22).

USA oder Armee: Joon-mo Kang (22), der bereits beim FSV zur Probe trainierte, wird vorerst nicht nach Zwickau kommen. © FSV Zwickau/Daniel Sacher

"Wir treffen uns am Montagfrüh um 9 Uhr an der GGZ-Arena, wo Rico Schmitt zunächst einige Worte an die Mannschaft richten wird. Danach wird - je nachdem, wie die Platzverhältnisse witterungsbedingt sind - entschieden, ob wir am Stadion auf Rasen, im Westsachsenstadion auf Kunstrasen oder in der Kalthalle trainieren", erklärt Sportdirektor Robin Lenk (40).

Aufgrund der Tatsache, dass bereits am Mittwoch im Stadion der Freundschaft von Drittligist Energie Cottbus das erste Testspiel ansteht, sind die Westsachsen bestrebt, auf Rasen zu trainieren.

Lenk: "Das wäre wichtig, zumal in der ersten Woche ein anspruchsvoller Trainingsplan auf die Jungs wartet, wir außerdem gegen Ende der Woche so oder so in die Halle wechseln, um uns auf die Hallenmasters am Sonnabend vorzubereiten."

Bereits etwas in der Halle akklimatisiert hat sich das Trio Max Somnitz (21), Luis Klein (21) und Randolf Riesen (19), für das die Weihnachtspause schon letzte Woche vorzeitig endete.

"Da alle drei aus einer Verletzung kommen und Trainingsrückstand besitzen, hatte ihnen Rico Schmitt das Angebot zusätzlicher individueller Einheiten in der Kalthalle gemacht", verrät Lenk.