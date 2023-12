FSV-Profi "Zimbo" als Vorbild für die Jungen: "Sie brauchen Führungskräfte!"

Zwickau - Der Strafraum ist sein Revier: Marc-Philipp Zimmermann (33), hauptberuflich als Polizist in Zwickau auf Streife, ist mit zehn Saisontoren die personifizierte Lebensversicherung des Drittligaabsteigers. Seine Rückkehr nach Eckersbach hat sich schon jetzt mehr als bezahlt gemacht! Er schoss 40 Prozent aller Ligatreffer des FSV .

Ein Selfie mit den Fans: Fotos mit Torjäger Marc-Philipp Zimmermann sind bei den Zwickauern Anhängern heiß begehrt. Er knipst gern. © picture point/Sven Sonntag

Man kann es im Nachgang als Transfercoup bezeichnen, was Sportdirektor Robin Lenk (39) im August gelang. Zimmermann, seit der zweiten Halbserie 2016/17 beim VfB Auerbach unter Vertrag, wurde in einem unkomplizierten Verfahren zurück an die alte Wirkungsstätte gelotst. Für ein Jahr ...

Seinen Kaffeebecher haben sie in Auerbach behalten, wie man am Rande des Sachsenpokalspiels gegen die Vogtländer vor einem Monat mitbekam.

Würde "Zimbo" über die Saison hinaus an der Stadionallee verweilen, es wäre ein Gewinn, das steht jetzt schon fest. Denn was der 33-jährige, mittlerweile zweifache Familienvater Woche für Woche für ein Pensum abspult, ist phänomenal.

Während seine Teamkollegen regenerieren, fährt er Streife, kommt von der Nachtschicht zum Spiel oder verabschiedet sich danach wieder in die Schicht.