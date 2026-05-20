FSV daheim schwer zu schlagen: Mit breiter Offensive ins Sachsenpokal-Finale gegen Aue

Zwickau - Drei Tore in den letzten drei Punktspielen gegen Erfurt , Chemnitz und Chemie Leipzig : Marc-Philipp Zimmermann (36) ist richtig on fire und wohnt mit Sicherheit "mietfrei" in den Köpfen der Auer Verteidiger. Denn die müssen sich gehörig Gedanken machen, was am Sonnabend im Sachsenpokal-Finale gegen den FSV Zwickau auf sie zukommt.

FSV-Coach Rico Schmitt (57) hält in der Offensive alle Trümpfe in der Hand. © picture point/Sven Sonntag

"Sie müssen sich jetzt auf paar Spieler mehr einstellen und sich überlegen, wer gegen wen spielt. Unser Trainer jedenfalls wird dafür sorgen, dass die Jungs spielen, die für die Position am sinnvollsten sind", sagte "Zimbo" auf TAG24-Nachfrage.

Ganz klar hält Zwickaus erfahrener Cheftrainer Rico Schmitt (57) vorne alle Trümpfe in der Hand, als da wären: der Rekord-Torschütze der Regionalliga Nordost, Zimmermann, der diesjährige teaminterne Top-Scorer Lukas Eixler (22) oder der ausgebuffte Cemal Sezer (30), der bei Stahl Riesa den Weg ins Endspiel ebnete.

Dazu gesellen sich die Flügelspieler Veron Dobruna (25), Lucas Albert (26), Lennert Möbius (22), Luca Prasse (21) oder Heißsporn Theo Martens (23).

"Bei so einem Spiel muss die Bank einfach da sein", weiß Zimmermann aus Erfahrung. 2015 gegen Chemnitz und 2016 gegen Aue unterlag er mit den Schwänen. "Ich denke, Robin Lenk und Rico Schmitt werden jeden noch mal einnorden und uns top vorbereiten", ist sich der 36-jährige Angreifer sicher.