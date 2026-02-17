"Sehr ärgerlich!" FSV-Test zur Halbzeit abgebrochen

Am Dienstag stand für den FSV Zwickau ein Testspiel gegen Grimma an. Die Partie musste aber wegen des Wetters abgebrochen werden.

Von Michael Thiele

Grimma - "Sehr ärgerlich!", brachte Sportdirektor Robin Lenk (41) den Ausgang des Testspiels gegen den FC Grimma am Dienstagabend treffend auf den Punkt. Um sich dringend benötigte Spielpraxis zu holen, hatte der FSV Zwickau die Begegnung beim NOFV-Oberligisten vereinbart, musste dann nach einer gespielten Halbzeit aber quasi "halbverichteter" Dinge wieder aus dem Muldental von dannen ziehen.

Nach einer gespielten Halbzeit war Schluss beim FSV-Testspiel.
Nach einer gespielten Halbzeit war Schluss beim FSV-Testspiel.  © Sascha Petzold

Einsetzende Schneefälle hatten den Kunstrasen unbespielbar gemacht.

"Es hätte einfach keinen Sinn mehr ergeben, weshalb nach Rücksprache mit Schiedsrichter Lars Albert (47) der Abbruch erfolgte", so Lenk.

Die Schwäne, bei denen Lukas Eixler (22, Rückenprobleme) und Lucas Albert (35, Magen-Darm) fehlten, hatten zu diesem Zeitpunkt mit 1:0 in Führung gelegen.

FSV-Start in die Rückrunde wieder verschoben: Carl Zeiss Jena sagt Partie ab
FSV Zwickau FSV-Start in die Rückrunde wieder verschoben: Carl Zeiss Jena sagt Partie ab

Nach Seitenverlagerung war Josua von Baer (19) gut zur Grundlinie durchgegangen und hatte den Ball in den Rücken der Abwehr gelegt, wo Marc-Philipp Zimmermann (35) oder "The Snake", wie ihn Cheftrainer Rico Schmitt (57) gerne nennt, auf der Lauer lag und zubiss.

"Das war eine wirklich sehr schön herausgespielte Kombination", lobt Lenk.

Nach nur einer gespielten Halbzeit ging es für die Spieler wieder nach Hause.
Nach nur einer gespielten Halbzeit ging es für die Spieler wieder nach Hause.  © Sascha Petzold

Ständiges Auf und Ab beim Wetter

Heftige Schneefälle haben den Kunstrasenplatz unbespielbar gemacht.
Heftige Schneefälle haben den Kunstrasenplatz unbespielbar gemacht.  © Sascha Petzold

Wie geht es nun für die Schwäne weiter? Im neuen Jahr fielen nacheinander die Begegnungen mit Babelsberg, Jena und Hertha II. der Witterung zum Opfer, sodass Zwickau bislang noch kein einziges Pflichtspiel bestreiten konnte, während zum Beispiel Derbyrivale Chemnitzer FC bereits zwei absolviert hat.

"Wir stehen mit Meuselwitz in ständigem Kontakt. Sie würden am Sonntag gerne spielen und wollen uns am Mittwoch wieder informieren, wie der aktuelle Stand ist", berichtet Lenk.

Ein Blick auf die Wetterprognose für die nächsten Tage verheißt ein ständiges Auf und Ab.

Lok muss für Becher-Wurf auf FSV-Busfahrer blechen
FSV Zwickau Lok muss für Becher-Wurf auf FSV-Busfahrer blechen

So werden für Meuselwitz in der Donnerstagnacht Tiefsttemperaturen von -6 Grad Celsius vorausgesagt, wohingegen am Spieltag selbst 12 Grad Celsius angezeigt werden.

Titelfoto: Bildmontage: Sascha Petzold (3)

Mehr zum Thema FSV Zwickau: