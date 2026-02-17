"Sehr ärgerlich!" FSV-Test zur Halbzeit abgebrochen

Grimma - "Sehr ärgerlich!", brachte Sportdirektor Robin Lenk (41) den Ausgang des Testspiels gegen den FC Grimma am Dienstagabend treffend auf den Punkt. Um sich dringend benötigte Spielpraxis zu holen, hatte der FSV Zwickau die Begegnung beim NOFV-Oberligisten vereinbart, musste dann nach einer gespielten Halbzeit aber quasi "halbverichteter" Dinge wieder aus dem Muldental von dannen ziehen.

Nach einer gespielten Halbzeit war Schluss beim FSV-Testspiel. © Sascha Petzold

Einsetzende Schneefälle hatten den Kunstrasen unbespielbar gemacht.

"Es hätte einfach keinen Sinn mehr ergeben, weshalb nach Rücksprache mit Schiedsrichter Lars Albert (47) der Abbruch erfolgte", so Lenk.

Die Schwäne, bei denen Lukas Eixler (22, Rückenprobleme) und Lucas Albert (35, Magen-Darm) fehlten, hatten zu diesem Zeitpunkt mit 1:0 in Führung gelegen.

Nach Seitenverlagerung war Josua von Baer (19) gut zur Grundlinie durchgegangen und hatte den Ball in den Rücken der Abwehr gelegt, wo Marc-Philipp Zimmermann (35) oder "The Snake", wie ihn Cheftrainer Rico Schmitt (57) gerne nennt, auf der Lauer lag und zubiss.

"Das war eine wirklich sehr schön herausgespielte Kombination", lobt Lenk.