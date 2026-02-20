"Spiel steht nichts im Wege": FSV vor Re-Start in die Rückrunde

Dem Rückrundenstart beim FSV Zwickau steht nichts mehr im Weg. Eine Platzbegehung in der bluechip-Arena ergab, dass das Spiel gegen Meuselwitz stattfinden kann.

Von Michael Thiele

Zwickau - Der FSV Zwickau ist bereit für den Re-Start in die Rückrunde! Dies ergab eine am Freitagmittag durchgeführte Platzbegehung in der bluechip-Arena des ZFC Meuselwitz, an der mit Sportdirektor Robin Lenk (41) und Geschäftsführer André Beuchold auch zwei Vertreter der Schwäne teilnahmen.

Daumen hoch: Der Rasen in der bluechip-Arena hielt zur Platzbegehung am Freitagnachmittag auch den prüfenden Blicken von FSV-Sportdirektor Robin Lenk stand. Damit steht Zwickaus erstem Punktspiel 2026 nichts mehr im Weg!
Daumen hoch: Der Rasen in der bluechip-Arena hielt zur Platzbegehung am Freitagnachmittag auch den prüfenden Blicken von FSV-Sportdirektor Robin Lenk stand. Damit steht Zwickaus erstem Punktspiel 2026 nichts mehr im Weg!  © FSV Zwickau

"Der Platz ist der Jahreszeit entsprechend in einem sehr guten Zustand, sodass wir davon ausgehen, dass dem Spiel am Sonntag nichts im Wege steht", berichtete Lenk hinterher TAG24.

Für die Westsachsen endet damit die notgedrungen um drei Wochen verlängerte Winterpause, nachdem die ersten drei Partien gegen den SV Babelsberg 03, Carl Zeiss Jena und Hertha BSC II. allesamt der Witterung zum Opfer fielen.

"Meuselwitz' Greenkeeper hat eine wirklich gute Arbeit geleistet", gab es von Lenk den Daumen hoch.

"Sehr ärgerlich!" FSV-Test zur Halbzeit abgebrochen
FSV Zwickau "Sehr ärgerlich!" FSV-Test zur Halbzeit abgebrochen

Personell muss die Schmitt-Elf außer auf die Langzeitverletzten Gabriel Figurski-Vieira (25) und Daniel Haubner (27) nur auf Lucas Albert (26, erkrankt) verzichten.

Lukas Eixler (25, Rücken) könnte derweil wieder einsatzbereit sein. Hier werde die persönliche Verfassung am Spieltag entscheiden.

Titelfoto: FSV Zwickau

Mehr zum Thema FSV Zwickau: