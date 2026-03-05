FSV-Sportdirektor Lenk nach Sieg gegen Babelsberg: "Haben eine gute Moral gezeigt"

Zwickau - Offensiv hui, defensiv pfui! Der FSV Zwickau leistete sich gegen den SV Babelsberg in der ersten Halbzeit zwei Abwehrschnitzer, fand nach der Pause aber die passende Antwort und drehte den Nachholer in einen 3:2 (1:2)-Heimsieg . Die Schwäne feierten dadurch im dritten Spiel des neuen Jahres den ersten Sieg.

Luca Prasse (21) mit seinem Siegtor zum 3:2 - sein erster Treffer für Zwickau. © Picture Point/Roger Petzsche

"Wir leisten uns einen groben individuellen Abwehrfehler und kämpfen uns zurück ins Spiel, machen dann aber wieder einen Abwehrfehler", resümierte Sportdirektor Robin Lenk (41) die erste Halbzeit.

Max Somnitz, der einen Verbleib in Zwickau über den Sommer hinaus offenlässt, weil er Optionen in der 3. Liga prüft, mit dem kapitalen Bock. Linus Queißer (11.) startete durch und traf per Lupfer.

Die Hausherren schüttelten sich kurz und glichen durch ihren überragenden Mann auf dem Platz aus. Lukas Eixler (15.) mit einem 30-Meter-Ball, der ins Tor segelte.

Dann der nächste Klops, diesmal durch Oliver Fobassam und Luca Prasse - Tobias Hasse (28.) schoss ein. "Mit der ersten Halbzeit sind wir überhaupt nicht zufrieden gewesen! Entsprechend ist die Halbzeitansprache ausgefallen", verriet Lenk.