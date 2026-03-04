FSV Zwickau spart sich das Geld für Lizenzunterlagen

Zwickau - Am Montag war Stichtag für die Abgabe der Lizenzunterlagen für die 3. Liga . Wie TAG24 erfuhr, hat der FSV Zwickau , wie fast zu erwarten war, auch in diesem Jahr auf die Einreichung verzichtet.

FSV-Geschäftsführer André Beuchold spart eine mittlere fünfstellige Summe, weil er keine Unterlagen für die 3. Liga abgegeben hat. © picture point/Sven Sonntag

Die Westsachsen haben ihre wirtschaftliche Konsolidierung noch nicht abgeschlossen, sind noch mit 930.000 Euro verschuldet und sahen auch aufgrund des Rückstandes auf Spitzenreiter Lok Leipzig wenig Sinn in einer Bewerbung für die 3. Liga.

Und das hat bares Geld gespart! In etwa mit einer mittleren fünfstelligen Summe bezifferte Geschäftsführer André Beuchold die Kosten für die Erstellung der Lizenzunterlagen für die 3. Liga - Geld, das man jetzt zusätzlich zur Verfügung hat.

Zum Vergleich: Die eingesparte Summe entspricht in etwa dem Jahresgehalt der besserverdienenden Profis in einem Regionalliga-Kader.

Sportdirektor Robin Lenk (41) würde es mit Sicherheit begrüßen, käme das seinem Spielerbudget zugute.