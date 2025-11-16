FSV-Stürmer Dobruna hofft im Viertelfinale auf Erzrivale Aue: "Das wäre schon geil!"

Zwickau - Der FSV Zwickau hofft nach dem Einzug ins Viertelfinale des Landespokals auf das ganz große Los! "Warum nicht gegen Aue. Dann hätten wir ein Heimspiel. Darauf hätte ich Bock. Das wäre schon geil", gestand Stürmer Veron Dobruna (25) nach dem 2:1-Arbeitssieg der Schwäne im Achtelfinale beim Oberliga-Neuling Empor Glauchau.

FSV-Stürmer Veron Dobruna (25, r.) hätte Lust, gegen Aue anzutreten. © Picture Point/Gabor Krieg

Vor fast genau einem Jahr hatte sich die Elf von Trainer Rico Schmitt (57) an gleicher Stelle ordentlich blamiert.

Am Samstag passte die Einstellung von der ersten Minute an. Mann des Tages war Cemal Sezer (29). Der Routinier stellte mit seinem Doppelpack (Handstrafstoß in der 13. Minute und Traumtor vier Minuten vor dem Pausenpfiff) bereits in der ersten Halbzeit die Weichen Richtung Viertelfinale.

Die Gastgeber verkürzten sechs Minuten nach Wiederanpfiff durch das Kopfballtor von Fabio Anger (20). Die Schmitt-Elf behielt vor über 1700 Zuschauern kühlen Kopf, ließ nichts anbrennen.

Dobruna: "Vor einem Jahr war bei uns der Pflichtspiel-Charakter nicht so da. Dieses Mal sind wir die schwere Aufgabe ganz anders angegangen. Wir haben uns klare Ziele gesteckt und wussten, wie wir die Glauchauer bearbeiten müssen."