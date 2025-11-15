Sezer-Doppelpack! FSV Zwickau kämpft sich ins Viertelfinale des Sachsenpokals

Glauchau - Der FSV Zwickau steht im Viertelfinale des sächsischen Fußball-Landespokals . Beim Oberliga-Neuling Empor Glauchau setzten sich die Schwäne am Samstag mit 2:1 (2:0) durch.

In der 15. Minuten brachte Cemal Sezer (v.r.) die Zwickauer in Führung. © Picture Point / Gabor Krieg

Vor einem Jahr hatte die Mannschaft von Chefcoach Rico Schmitt in Glauchau die Segel streichen müssen. Dieses Mal lief es von Beginn an besser.

Cemal Sezer sorgte in der 13. Minute per Handstrafstoß für die frühe Führung. Die Nachverpflichtung erhöhte vier Minuten vor dem Pausenpfiff - und das mit einem Traumtor.

Nach einer Ecke erwischte Sezer den Ball perfekt und platzierte das runde Leder von der Strafraumgrenze im Tor.

Nach dem Seitenwechsel wurde es nochmal spannend. Den Eckball des Ex-Zwickauers Andre Luge köpfte Fabio Anger in die Maschen (51. Minute).