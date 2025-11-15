Sezer-Doppelpack! FSV Zwickau kämpft sich ins Viertelfinale des Sachsenpokals
Glauchau - Der FSV Zwickau steht im Viertelfinale des sächsischen Fußball-Landespokals. Beim Oberliga-Neuling Empor Glauchau setzten sich die Schwäne am Samstag mit 2:1 (2:0) durch.
Vor einem Jahr hatte die Mannschaft von Chefcoach Rico Schmitt in Glauchau die Segel streichen müssen. Dieses Mal lief es von Beginn an besser.
Cemal Sezer sorgte in der 13. Minute per Handstrafstoß für die frühe Führung. Die Nachverpflichtung erhöhte vier Minuten vor dem Pausenpfiff - und das mit einem Traumtor.
Nach einer Ecke erwischte Sezer den Ball perfekt und platzierte das runde Leder von der Strafraumgrenze im Tor.
Nach dem Seitenwechsel wurde es nochmal spannend. Den Eckball des Ex-Zwickauers Andre Luge köpfte Fabio Anger in die Maschen (51. Minute).
Die Gastgeber bekamen mit dem 1:2 Oberwasser. Sie agierten vor 1738 Zuschauern deutlich mutiger und druckvoller als in den ersten 45 Minuten.
Doch der Ausgleich sollte nicht fallen. Die Schmitt-Elf rettete den knappen Erfolg über die Zeit.
Titelfoto: Picture Point / Gabor Krieg