Neuzugang! FSV Zwickau sucht und findet passendes Puzzleteil
Zwickau - Er trainierte bereits seit einigen Wochen beim Fußball-Regionalligisten FSV Zwickau mit. Jetzt ist Joshua Putze (30) fester Bestandteil in der Mannschaft von Cheftrainer Rico Schmitt (57).
Die Westsachsen haben Putze unter Vertrag genommen. Der defensive Mittelfeldspieler, zuletzt für Energie Cottbus aktiv und seit Sommer vereinslos, unterzeichnete bei den Schwänen ein Arbeitspapier bis Ende Juni 2027. Für den FSV wird Putze mit der Rückennummer 23 auflaufen.
Der gebürtige Berliner ist ein klassischer Sechser. Er passt laut FSV-Sportdirektor Robin Lenk (41) genau ins gesuchte Anforderungsprofil und bringt auch die gewünschte Erfahrung mit.
"Joshua ist schlussendlich genau das Puzzleteil, das wir gesucht haben. Wir waren schon das letzte halbe Jahr mit ihm im Austausch, doch leider hatte ihn dann eine Verletzung zurückgeworfen", berichtete Lenk.
In den vergangenen vier Wochen nahmen er und Chefcoach Schmitt Putze im Training nochmals genauer unter die Lupe. Lenk: "Joshua hat sich in einem sehr, sehr guten Zustand präsentiert. Mit seiner Erfahrung, mit seiner fußballerischen Qualität und seiner Präsenz auf sowie neben dem Platz hilft er uns im gesunden Zustand sicher weiter."
FSV-Neuzugang bringt Erfahrung aus 47 Dritt- und 178 Regionalliga-Einsätzen mit
Putze bringt die Erfahrung aus 47 Dritt- und 178 Regionalliga-Einsätzen mit zum FSV, der am Samstag (13 Uhr) im Landespokal zum Oberligisten Empor Glauchau muss und eine Woche später im Regionalliga-Derby den Chemnitzer FC empfängt.
Für Cottbus kam Putze im Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt (0:2) am 11. Mai 2014 einmal in der zweiten Liga zum Einsatz. Neben Energie lief Putze in seiner Karriere für die Sportfreunde Lotte (3. Liga) sowie für den BFC Dynamo und Union Fürstenwalde in der Regionalliga Nordost auf.
Im Sommer 2021 kehrte er zu Energie Cottbus zurück und feierte mit den Lausitzern den Aufstieg in die 3. Liga.
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg