Neuzugang! FSV Zwickau sucht und findet passendes Puzzleteil

Zwickau - Er trainierte bereits seit einigen Wochen beim Fußball-Regionalligisten FSV Zwickau mit. Jetzt ist Joshua Putze (30) fester Bestandteil in der Mannschaft von Cheftrainer Rico Schmitt (57).

Joshua Putze (30, r., hier gegen den damaligen CFC-Spieler Leon Ampadu, 24) trägt ab sofort das FSV-Trikot. Zuletzt war er für Energie Cottbus aktiv. © Picture Point/Gabor Krieg

Die Westsachsen haben Putze unter Vertrag genommen. Der defensive Mittelfeldspieler, zuletzt für Energie Cottbus aktiv und seit Sommer vereinslos, unterzeichnete bei den Schwänen ein Arbeitspapier bis Ende Juni 2027. Für den FSV wird Putze mit der Rückennummer 23 auflaufen.

Der gebürtige Berliner ist ein klassischer Sechser. Er passt laut FSV-Sportdirektor Robin Lenk (41) genau ins gesuchte Anforderungsprofil und bringt auch die gewünschte Erfahrung mit.

"Joshua ist schlussendlich genau das Puzzleteil, das wir gesucht haben. Wir waren schon das letzte halbe Jahr mit ihm im Austausch, doch leider hatte ihn dann eine Verletzung zurückgeworfen", berichtete Lenk.

In den vergangenen vier Wochen nahmen er und Chefcoach Schmitt Putze im Training nochmals genauer unter die Lupe. Lenk: "Joshua hat sich in einem sehr, sehr guten Zustand präsentiert. Mit seiner Erfahrung, mit seiner fußballerischen Qualität und seiner Präsenz auf sowie neben dem Platz hilft er uns im gesunden Zustand sicher weiter."