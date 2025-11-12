FSV Zwickau vertieft Zusammenarbeit mit Handball-Bundesligist

Zwickau - Der FSV Zwickau und der BSV Sachsen Zwickau arbeiten noch enger zusammen! Wie beide Vereine bekannt gaben, unterstützt der Fußball-Regionalligist den Handball-Bundesligisten in großen Teilen der Vermarktung und der Sponsoring-Aktivitäten. Grundlage ist die im Dezember 2024 geschlossene Kooperationsvereinbarung.

FSV-Geschäftsführer André Beuchold (r.) und BSV-Geschäftsführer Norman Rentsch informieren ihre Sponsoren über das neue Projekt. © BSV Sachsen Zwickau

"Wir sind überzeugt, dass die enge Zusammenarbeit neue Chancen eröffnet - für den Sport in Zwickau, für unsere Partner und natürlich für die Fans", erklärt FSV-Geschäftsführer André Beuchold.

BSV-Cheftrainer und Geschäftsführer Norman Rentsch zeigt sich ebenfalls optimistisch: "Durch die Vertiefung der bestehenden Kooperation können wir von der Vermarktungserfahrung und den Netzwerken des FSV profitieren und gemeinsam die Sportstadt Zwickau weiterentwickeln."

Vorgestellt wurde das Projekt im Rahmen einer Sponsoren-Veranstaltung des BSV.

Dort präsentierten Vertreter beider Vereine die gemeinsamen Ziele und gaben einen Ausblick auf erste Projekte. Dazu gehören unter anderem gemeinsame Marketing-Aktionen und öffentliche Auftritte.