FSV-Trainer Rico Schmitt nach starkem Turnier: "Dieser Sieg gibt uns viel Kraft!"

Zwickau - "Wir wollten gewinnen. Das haben wir geschafft. Dieser Turniersieg gibt uns viel Kraft für die kommenden Tage", meinte FSV -Trainer Rico Schmitt (55) am gestrigen Samstagabend in der Stadthalle Zwickau.

Tiffert war zufrieden mit dem Auftritt seiner Jungs.

"Sie haben es gut gemacht und kein Spiel verloren. Neunmeterschießen ist Lotteriespiel", sagte der 41-Jährige, der sich mit dem Reglement nicht richtig anfreunden konnte: "Das Event war top, hat mir sehr gut gefallen. Aber es waren mir zu viele Bälle, die ins leere Tor geschossen wurden, da die Torhüter mitspielen konnten. Schöne Kombinationen habe ich nur wenige gesehen. Das finde ich bisschen komisch, kenne ich aus meiner Hallenzeit anders. Aber das ist halt die Regel."

Schmitt fand den fliegenden Torwart in Ordnung. "Wir haben das gut interpretiert und tolle Angriffe gespielt. Und wir haben im gesamten Turnier nur fünf Tore zugelassen. Das war eine gute Abwehrleistung. Die Statistiker wissen das: In der Liga haben wir mit 36 die meisten Gegentreffer kassiert. Das muss in der Rückrunde besser werden", so der 55-Jährige.

Schmitt steigt mit dem FSV am 20. Januar beim SV Babelsberg 03 in den Punktekampf ein. Der CFC, der ab Mittwoch in Belek/Türkei trainiert, startet am 26. Januar mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger Hansa Rostock II.