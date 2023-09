FSV-Trainer Schmitt lobt Pokal-Verlierer Roßwein: "Das war top!"

FSV-Trainer Rico Schmitt (54). © picture point/Sven Sonntag

Spielerisch waren die Gäste aus Westsachsen von Beginn an überlegen. Zweimal krachte der Ball ans Aluminium. Mehrmals verhinderte der gut aufgelegte RSV-Schlussmann Paul Zimmermann mit Glanzparaden den Einschlag.



Der Zimmermann auf Zwickauer Seite fehlte. Marc-Philipp Zimmermann, in der Regionalliga bereits dreimal erfolgreich, war dienstlich verhindert. Mit dem vierfachen Saison-Torschützen Jahn Herrmann, der sich am Abschlusstraining verletzt hatte, musste Trainer Rico Schmitt (54) auf einen weiteren Torjäger verzichten.

Vor der stattlichen Kulisse von 1342 Zuschauern brachte Kilian Senkbeil den FSV in der 38. Minute in Führung. Bis zur 64. Minute konnten die Gastgeber hoffen. Dann köpfte Veron Dobruna zum 2:0 ein. Philipp Heller (81.), Felix Schlüsselburg (86.) und Luis Klein (87.) schraubten das Ergebnis in den Schlussminuten in die Höhe.