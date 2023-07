FSV-Trainingslager wird zur großen Castingshow

"Es ist für mich eine Chance, die neu verpflichteten Spieler näher kennenzulernen und den Rhythmus zu finden. Auf der anderen Seite werden wir aber auch harte Entscheidungen treffen müssen, was die Probespieler anbelangt, die sich alle von ihrer besten Seite zeigen und Hoffnungen machen", sagte Neu-FSV-Coach Rico Schmitt (54) vorab, was seine Erwartungen an das Trainingslager sind.

Am heutigen Samstag steht mit der Zweitvertretung des Hamburger SV gleich ein Härtetest an. Die U23 des HSV hatte die letzte Saison in der Regionalliga Nord hinter dem VfB Lübeck als Zweiter abgeschlossen und dürfte gut als Standortbestimmung für die in drei Wochen beginnende Spielzeit in der Regionalliga Nordost taugen.