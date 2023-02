FSV unterliegt Elversberg unter den Augen von Enochs-Nachfolger Thielemann

Die wurde ein letztes Mal von Interimscoach Robin Lenk betreut, der ab nächster Woche wieder als 'Co' fungiert. Der 38-Jährige rotierte gegenüber dem 0:4 in Duisburg gleich auf fünf Positionen.

Thore Jacobsen versucht Zwickaus Dominic Baumann (v.) zu stoppen. © Picture Point/ Gabor Krieg

Dominic Baumann (32./44.) verlängerte eine Ecke am kurzen Pfosten mit dem Scheitel an die Latte und besaß kurz vor der Pause an der Strafraumkante in zentraler Lage viel Platz, bekam seinen Direktschuss aber nicht aufs Tor. Kurz nach Wiederanpfiff ließ Noel Eichinger (47.) per Kopf die nächste gute Chance aus.

Gegen die mit nur 18 Gegentoren beste Abwehr der Liga bekommt man nicht viele solcher Gelegenheiten und muss dann auch die eine mal nutzen. Wie schnell es auf der Gegenseite gehen kann, zeigte sich bei einem Ballverlust von Nils Butzen, der in der gegnerischen Hälfte robust attackiert wurde.

Elversberg fuhr den Konter und zog die engmaschige Verteidigung auseinander. Nick Woltemade legte auf links zu Thore Jacobsen, der flach nach innen spielte, wo Valdrin Mustafa (78.) mit der Grätsche vor von Schroetter zum Ball kam - 0:1.

Die Hausherren warfen nun alles nach vorne. Baumann knallte einen verlängerten Freistoß volley in die Maschen, doch der vermeintliche Ausgleich zählte wegen Abseits nicht. Eine fragwürdige Entscheidung!

Mustafa (90.+6) machte mit dem 0:2 alles klar.