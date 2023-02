Neuer FSV-Trainer! Thielemann wird Nachfolger von Enochs

Zwickau - Nun ist es amtlich! Wie TAG24 vorab berichtete, hat der FSV Zwickau am Samstag offiziell verkündet, dass Ronny Thielemann (49) neuer Cheftrainer wird.

Wunschkandidat Ronny Thielemann (49) wird der neue FSV-Trainer! © picture point/Sven Sonntag

Der 49-Jährige folgt damit auf Joe Enochs (51), der nach dem 1:1 gegen den SV Meppen beurlaubt wurde.

Wie der Verein weiterhin vermeldet hat, wird Thielemann am Montag in Zwickau erwartet, wo er am Nachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt wird.

Am Dienstag wird der Fußballlehrer dann das erste Mal mit seiner neuen Mannschaft auf dem Platz stehen und die erste Einheit leiten.