FSV verliert Test gegen Drittligist erst spät

Der FSV Zwickau hat im Testspiel gegen den FC Ingolstadt hart gekämpft und auch erst spät verloren. © IMAGO / Stefan Bösl

Zwickau begann mit Lucas Hiemann im Tor. Dazu durfte Neuzugang Veron Dobruna, der zuletzt gegen Luckenwalde noch von der Bank kam, erstmals von Beginn an ran. Auf Ingolstädter Seite stand fast exakt die gleiche Mannschaft auf dem Feld, die Schanzer-Coach Michael Köllner am Sonntagabend in der 3. Liga gegen Erzgebirge Aue in die Startelf berief. Einzig Yannick Deichmann kam neu hinein.



Deichmann (22.) besaß auch die beste Gelegenheit der ersten Halbzeit, als er mit seinem Schuss aus 20 Metern an den linken Pfosten traf. Mehr Hochkaräter ließen die Schwäne gegen den eine Klasse höher agierenden Gegner vor der Pause nicht zu.

Nach dem Seitenwechsel dann die erste richtig nennenswerte Aktion für die Elf von Rico Schmitt: Eine Flanke von Veron Dobruna verlängerte Lloyd-Addo Kuffour (49.) knapp neben das Gehäuse.

Kurz darauf legte Theo Martens den Ball an Ingolstadts Schlussmann Marius Funk vorbei, sodass Maximilian Somnitz (53.) leichtes Spiel hatte die Kugel einzuschieben. Die Leihgabe vom Grazer AK stand allerdings den Tick im Abseits, sodass der Treffer nicht zählte.