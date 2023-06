FSV Zwickau verliert Top-Torjäger: Baumann wechselt zum HFC

Anfang des Jahres schoss Dominic Baumann (28, v.) noch gegen den HFC Tore. Das ändert sich in der kommenden Saison. © Picture Point / Gabor Krieg

Wie der Hallesche FC am Donnerstag mitteilte, ist der 28-Jährige sein erster Neuzugang für die kommende Saison. Zuvor verabschiedete der HFC insgesamt neun Spieler.

Ein bitterer Verlust für den FSV. Immerhin schoss Baumann für Zwickau 14 Tore in 37 Spielen. Unter anderem auch zwei gegen Halle im Januar.

HFC-Sportdirektor Thomas Sobotzik weiß um die Qualität des Neuzugangs: "Dominic Baumann hat in den vergangenen beiden Spielzeiten in der 3. Liga zweistellig getroffen und verfügt beim Torabschluss über ein großes Repertoire. Er passt mit seiner immensen Erfahrung, robusten Mentalität und seinen nachgewiesenen Fähigkeiten optimal in unser Anforderungsprofil."

Da der Vertrag des Stürmers in Zwickau zum 30. Juni ausläuft, wechselt er ablösefrei nach zwei Jahren nach Halle. Auch dort wird er künftig mit der Rückennummer 28 auf den Platz laufen. Über die Länge der Vertragslaufzeit liegen aktuell noch keine Informationen vor.