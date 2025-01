FSV will Nägel mit Köpfen machen!

Zwickau - Der FSV Zwickau und Coach Rico Schmitt (56) sind sich über eine Vertragsverlängerung nahezu einig. Der Ball liegt quasi am Elfmeterpunkt. Jetzt muss er nur noch versenkt bzw. finale Details geklärt werden, wie TAG24 vom Erfolgscoach selbst und Sportdirektor Robin Lenk (40) erfuhr.

Der Mann hat einen Plan: Rico Schmitt (56) will mit dem FSV Zwickau mittelfristig zurück in die 3. Liga. © Picture Point/Gabor Krieg

"Wir hatten Gespräche und liegen jetzt nicht so weit auseinander. Grundsätzlich herrscht von beiden Seiten eine hohe Einigkeit, gemeinsam weiterzumachen. Es ehrt mich auch, dass unsere Arbeit geschätzt wird - ich spreche da nicht nur in meinem Namen, sondern auch in dem meiner Kollegen Daniel Rupf und Tom Hornuff. Deswegen würde ich mir auch gerne wünschen, dass ihre auslaufenden Verträge verlängert werden", ist Schmitt wichtig, dass das bestehende Trainerteam auch über den Sommer hinaus zusammenbleibt.

Das ist ein Statement, denn der Fußballlehrer ist nicht nur auf sich selbst bedacht, sondern hat das ganze Team im Blick.

"Es wird zwar immer nur vom Cheftrainer gesprochen, aber dahinter wird so viel Arbeit erledigt", unterstreicht Schmitt.

Sportdirektor Lenk macht keinen Hehl daraus, dass er das Trio weiterhin binden will, gibt aber auch zu bedenken: "Zunächst, als Signal, wird mit dem Trainer verlängert und im zweiten Schritt mit seinen Co-Trainern. Dass wir von der Arbeit aller drei überzeugt sind, steht doch außer Frage."

Schmitt freut das zu hören: "Es ist ein wesentlicher Aspekt, dass es zusammen weitergeht."