Nächster Neuzugang beim FSV Zwickau: Ex-Auer Besong verstärkt Angriff

Zwickau - "Es freut uns ungemein, so einen Top-Spieler für den FSV Zwickau gewonnen zu haben", kommentiert Sportdirektor Robin Lenk (42) die Verpflichtung von Paul-Philipp Besong.

Paul-Philipp Besong (25) hat einen Zwei-Jahres-Vertrag beim FSV Zwickau unterschrieben. © picture point/Sven Sonntag

Der 25-jährige Angreifer wechselt von den Sportfreunden Siegen nach Westsachsen, wo er für zwei Jahre unterschrieb plus Option bei Aufstieg in die 3. Liga.

Jene Option beinhaltet auch der Vertrag von Max Somnitz (23), dessen Verlängerung die Schwäne am Pfingstsamstag zum Sachsenpokalfinale verkündeten. Es ist ein kleiner Fingerzeig darauf, wo Lenk und Cheftrainer Rico Schmitt (57) perspektivisch hinwollen.

Zwickau ist, nach dem radikalen Umbruch infolge des Drittligaabstiegs 2023 und der einhergehenden wirtschaftlichen Konsolidierung seit Beginn der Saison 2025/26, dabei, eine eingespielte Mannschaft punktuell zu verstärken.

Die Transfers von Joshua Putze (31) und Cemal Sezer (30) während der abgelaufenen Spielzeit waren der erste Fingerzeig.

Die nächsten Pflöcke schlugen Lenk und Co. jetzt mit den Transfers von Außenverteidiger Ben-Luca Moritz (26) aus Erfurt sowie den Stürmern Philipp Harant (27) von Nord-Regionalligist Schöningen und Besong ein.

"Cemal ist der ausgebuffte Stürmer, Philipp der groß gewachsene und bullige, der stark im Kopfballspiel ist, und Paul-Philipp der, der über seine Schnelligkeit und Athletik kommt und dazu einen guten Abschluss besitzt", erklärt Lenk.