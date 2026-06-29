FSV Zwickau holt Seidel von Chemie Leipzig

Zwickau - Der FSV Zwickau bedient sich bei der Konkurrenz! Fynn Seidel wechselt von der BSG Chemie Leipzig ins Westsächsische. Der 22-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb für ein Jahr bis 30. Juni 2027.

FSV-Sportdirektor Robin Lenk (42) ist glücklich mit der Verpflichtung. © Picture Point / Gabor Krieg

"Er hat in einer, für Chemie nicht einfachen Saison sehr konstante Leistungen gezeigt und sich als Spieler weiterentwickelt", erklärt Sportdirektor Robin Lenk (42).

Seidel, gebürtiger Chemnitzer, kam in 32 Regionalligapartien für die Leutzscher zum Einsatz. Die hatten keinen Hehl daraus gemacht, dass sie seinen Abgang bedauern.

"Beide Spieler, Fynn Seidel und Julian Bell, waren in der vergangenen Rückrunde wichtige Spieler für uns. Wir hätten sie daher gern behalten", wurde Leipzigs Coach Alexander Schmidt (57) kürzlich auf der Vereinshomepage der Chemiker zitiert.

Nun erhielten die Schwäne den Zuschlag. Lenk: "Mit Fynn, der sowohl zentral im Mittelfeld, als auch auf den Außenpositionen zum Einsatz kommen kann, sind wir flexibler aufgestellt. Rico Schmitt hält große Stücke auf ihn, hat aber auch klar gemacht, dass er in der Rolle des Herausforderers nach Zwickau kommt."

Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft ...