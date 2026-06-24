FSV startet mit 20 Mann ins Training: Wann kommt der Wunsch-Stürmer nach Zwickau?

Zwickau - Ein kühles Blondes, Spezialitäten vom Grill, Sitzen im Schatten: Die Fans des Fußball-Regionalligisten FSV Zwickau ließen es sich am Mittwochabend beim offiziellen Trainingsauftakt der Schwäne in der GGZ-Arena richtig gut gehen.

FSV-Sportdirektor Robin Lenk (42) erwartet in den kommenden Tagen mehrere Probespieler. © Picture Point/Gabor Krieg

Die Protagonisten auf dem Rasen erlebten das Kontrastprogramm: Sie rannten, kämpften, schwitzten. 18 Feldspieler und zwei Torhüter begrüßte Chefcoach Rico Schmitt (57).

Darunter die beiden Neuzugänge Ben-Luca Moritz (26, Außenverteidiger vom Rot-Weiß Erfurt) und Philipp Harant (27, Stürmer vom FSV Schöningen).

Ende der Woche wird es in der Mannschaftskabine voller werden. Sportdirektor Robin Lenk (42) gegenüber TAG24: "Wir erwarten sechs, sieben Probespieler. Fast alle kommen aus U23-Mannschaften aus ganz Deutschland."

Noch nicht zu Gesicht bekamen die FSV-Fans am Mittwochabend den Wunsch-Stürmer von Lenk und Schmitt. Der Name bleibt geheim. "Es ist ein Angreifer, der schon 70-mal in der dritten Liga gespielt hat. Noch fehlt die Unterschrift", so der Sportdirektor.

Der 42-Jährige plant darüber hinaus die Verpflichtung eines flexibel einsetzbaren Mittelfeldspielers. Dann ist der Kader komplett.