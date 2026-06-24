FSV startet mit 20 Mann ins Training: Wann kommt der Wunsch-Stürmer nach Zwickau?
Zwickau - Ein kühles Blondes, Spezialitäten vom Grill, Sitzen im Schatten: Die Fans des Fußball-Regionalligisten FSV Zwickau ließen es sich am Mittwochabend beim offiziellen Trainingsauftakt der Schwäne in der GGZ-Arena richtig gut gehen.
Die Protagonisten auf dem Rasen erlebten das Kontrastprogramm: Sie rannten, kämpften, schwitzten. 18 Feldspieler und zwei Torhüter begrüßte Chefcoach Rico Schmitt (57).
Darunter die beiden Neuzugänge Ben-Luca Moritz (26, Außenverteidiger vom Rot-Weiß Erfurt) und Philipp Harant (27, Stürmer vom FSV Schöningen).
Ende der Woche wird es in der Mannschaftskabine voller werden. Sportdirektor Robin Lenk (42) gegenüber TAG24: "Wir erwarten sechs, sieben Probespieler. Fast alle kommen aus U23-Mannschaften aus ganz Deutschland."
Noch nicht zu Gesicht bekamen die FSV-Fans am Mittwochabend den Wunsch-Stürmer von Lenk und Schmitt. Der Name bleibt geheim. "Es ist ein Angreifer, der schon 70-mal in der dritten Liga gespielt hat. Noch fehlt die Unterschrift", so der Sportdirektor.
Der 42-Jährige plant darüber hinaus die Verpflichtung eines flexibel einsetzbaren Mittelfeldspielers. Dann ist der Kader komplett.
FSV-Spieler Somnitz und Figurski bei Auftakt nicht dabei
Zum Auftakt und auch in den kommenden Wochen fehlen Maximilian Somnitz (23, Wadenbeinbruch) und Gabriel Figurski (25, Kreuzbandriss). Beide absolvieren in Berlin ihre Reha.
Kurzfristig passen musste Angreifer Lucas Albert (26). "Er hat sich am Dienstag einer geplanten Nasen-OP unterzogen und befindet sich noch im Krankenhaus", verriet Lenk. Kommende Woche soll Albert ins Mannschaftstraining einsteigen.
Zu den Erwartungen für die neue Saison erklärte Lenk: "Wir zählten in den vergangenen beiden Jahren zu den Topteams der Liga. Mit zuletzt 64 Punkten liegt die Messlatte sehr hoch. Das sehr ambitionierte Ziel lautet, dass wir uns weiter verbessern wollen."
Die ersten Testspiele bestreiten die Westsachsen am Wochenende. Am Samstag (16 Uhr) gastiert das Schmitt-Team beim SV Planitz. Einen Tag später treten die Schwäne beim SV Mülsen St. Niclas an (Anstoß 14.30 Uhr).
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg