FSV Zwickau: Auftakt in der Kalthalle, Kuffour ist wieder dabei

Zwickau - Der FSV Zwickau hat sich mit einer Doppel-Einheit zurück aus der Weihnachtspause gemeldet. Am gestrigen Montagvormittag ging es zunächst für eine leichte Einheit (unter anderem Fußballtennis) in die Kalthalle, bevor Coach Rico Schmitt (56) seine Mannschaft am Nachmittag auf den Kunstrasen im Westsachsenstadion schickte.

Lloyd-Addo Kuffour (22) stieg nach seiner Schulterverletzung wieder ins Training ein. © Picture Point/Roger Petzsche

Erfreulich aus Sicht der Westsachsen: Lloyd-Addo Kuffour (22) stieg nach seiner ausgekugelten Schulter ins Training ein. Er soll in den kommenden Tagen allerdings noch dosiert trainieren.

Gleiches gilt für Maximilian Somnitz (21), der vor dem Jahreswechsel wegen anhaltender Achillessehnenproblemen nicht zur Verfügung stand.

Auf einen Probespieler mussten die Schwäne dagegen verzichten, nachdem der Südkoreaner Joon-mo Kang (22) abgesagt hatte. Vorerst ist auch kein anderer Proband in Sicht, wie Sportdirektor Robin Lenk (40) bestätigte.

Bereits am morgigen Mittwochnachmittag steht für die Schmitt-Elf bei Energie Cottbus das erste Testspiel an. Was den Meuselwitz-Test am 14. Januar anbelangt, gibt es ebenfalls Neuigkeiten zu vermelden.

"Aufgrund der Witterungsbedingungen haben wir mit dem ZFC vereinbart, dass wir bei ihnen auf Kunstrasen spielen", berichtete Lenk.