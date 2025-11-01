FSV Zwickau baut Wahnsinnsserie aus: CFC muss sich im Derby warm anziehen!

Zwickau - Heimmacht Zwickau! Mit 3:0 (1:0) besiegte der FSV am Samstag den FSV Luckenwalde und baute die Wahnsinnsserie ohne Pleite auf 21 Spiele aus. Die letzte Heim-Niederlage kassierten die Schwäne Ende August 2024.

Zwickauer Andrey Startsev (l.) im Zweikampf mit Fabio Schneider. © Picture Point/Gabor Krieg

Am Samstag verbuchten die Gäste aus Brandenburg die erste Möglichkeit des Spiels. Tim Maciejewski drang halbrechts in den Strafraum ein und zog ab. Keeper Lucas Hiemann klärte. Da waren nicht einmal fünf Minuten rum.

Bei den Schwänen hatte Cemal Sezer, der sein Startelf-Debüt feierte, in der Anfangsphase die Führung auf dem Fuß. Der Schuss strich knapp am langen Pfosten vorbei (11.).

Das war der Auftakt zu ersten Druckphase der Schwäne. Beim Schuss von Veron Dobruna klärte Verteidiger Andreas Pollasch auf der Linie (20.). Neun Minuten später zappelte der Ball im Netz. Nach Daniel Haubners Steilpass nahm Dobruna Tempo auf. Er wimmelte seinen Gegenspieler ab und platzierte das runde Leder im Kasten.

Kurz vor der Pause hätte die Schmitt-Elf auf 2:0 stellen können. Schlussmann Florian Palmowski war auf dem Posten und vereitelte die Doppelchance durch Theo Martens und Dobruna.