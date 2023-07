FSV-Coach Schmitt mit Weitsicht: "Vor allem Nerven behalten!"

24 Jahre ist Schmitt inzwischen im Geschäft. Auf seine Erfahrung wird es in den nächsten Wochen ankommen. Denn der FSV ist nach dem Abstieg in die Regionalliga mit 14 Neuzugängen komplett neu aufgestellt.

Gewehrt haben sich die Zwickauer gegen Dynamo. Bestehen konnten sie nicht. © Lutz Hentschel

Was kann so ein erfahrener Trainer beim Regionalligisten einbringen?

"Vor allem Nerven behalten!", sagt der 54-Jährige. "80 Prozent der Spieler haben noch nicht unter so einer Kulisse wie gegen Dresden und unter solchen Bedingungen gespielt. Das wird aber auch in den Punktspielen auf uns zukommen, schon beim BFC Dynamo."

Am Samstag (13 Uhr) geht's für Zwickau in der Hauptstadt heiß her. "5000 bis 6000 Fans kann man schon erwarten, der Großteil ist gegen dich", so Schmitt.

Unter Druck setzt er seinen Mannen aber nicht. Der FSV-Coach fordert nur "fleißig sein, engagiert bleiben - was ich auch in den vergangenen Wochen schon wahrgenommen habe. Wir haben eine tolle junge Mannschaft, es muss sich aber jeder finden, seine Stärken herausarbeiten."

Daher hofft Schmitt auf Zeit: "Das wird aber noch einen Moment dauern, am Samstag wird noch nicht alles glattlaufen. Der Prozess wird in den Herbst reingehen."