FSV Zwickau droht beim Drittliga-Abstieg ein Etat-Verlust von 1,5 Millionen Euro

Sie glauben noch fest an Klassenerhalt: FSV-Trainer Ronny Thielemann (49, H.) und sein Co Robin Lenk (39). © picture point/Sven Sonntag

"Sollte das Szenario 'Abstieg' eintreten, was wir alle nicht hoffen, wird der FSV Zwickau nach wie vor ein interessanter Verein bleiben. Unabhängig von der Liga befinden wir uns auf einem Weg der wirtschaftlichen Konsolidierung, was uns in die Lage versetzt im nächsten Spieljahr einen leistungsfähigen Kader zusammenzustellen - und das, im Falle des Klassenerhalts, unter der Maßgabe, im Zuge der Nachlizenzierung nicht noch Hausaufgaben erledigen zu müssen", betont Fischer.

Letzteres war in der Vergangenheit mitunter eine leidige Thematik. So musste auch in diesem Winter noch zusätzliche Liquidität nachgewiesen werden, was zur Folge hatte, dass der Verein vom DFB mit einer vorübergehenden Transfersperre belegt wurde, die erst nach Eingang der zusätzlichen finanziellen Nachweise aufgehoben wurde.

Ein Punkt, an dem die Schwäne ansetzen wollen, ist dabei auch die Kadergröße. Fischer: "Künftig wird dieser weniger als die derzeit 28 Mann umfassen." Vertragsgespräche würden im Gegensatz zu den Vorjahren und nach der Beurlaubung von Toni Wachsmuth (36) vorerst ohne Sportdirektor geführt.