FSV Zwickau: Erinnerung an glorreichere Zeiten

Zwickau - Die große Sause kann beginnen! Der FSV Zwickau läutet sein Europapokal-Highlight mit einem, wenn auch glanzlosen, 1:0 über Hertha Zehlendorf ein. Wie sehr die Feier am Dienstag derzeit alles andere in den Hintergrund treten lässt, wurde auch am Freitagabend in der GGZ-Arena ersichtlich.

Veron Dobruna (2.v.r.) war gegen Zehlendorf der Sieg-Held. © imago/Kruczynski

Da feierten die Fans ihre Helden vom epischen Halbfinaleinzug am 17. März 1976 gegen Celtic Glasgow mit einer ganz besonderen Choreografie. Am Dienstagabend folgen der Fanmarsch zum Westsachsenstadion, die Einweihung der Legendentafel und noch viele weitere Schmankerl.

Neben den Recken von einst werden auch die Protagonisten der Gegenwart mit dabei sein, wie Sportdirektor Robin Lenk (41) verriet.

Dazu zählt natürlich auch der gefeierte Spieltags-Held von Freitagabend, Veron Dobruna (25), dessen Tor den knappen Sieg über das Schlusslicht sicherte.