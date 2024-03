FSV Zwickau feiert "dreckigen Arbeitssieg" in Leipzig

Der 25-Jährige überzeugte vor der Winterpause in Jena (5:2) und nach dem Jahreswechsel in Luckenwalde (1:0), während Hiemann nur die Tribünenrolle übrig blieb.

Seit der BFC-Niederlage am 15. Dezember gewann der FSV sechs von acht Begegnungen, davon fünf im neuen Jahr. Da warf auch das 0:2 gegen Cottbus niemanden aus der Bahn. "Wir wussten, dass wir kein schlechtes Spiel gemacht, nur das Tor halt nicht getroffen hatten. Das hat uns in keinster Weise aus dem Rhythmus gebracht", unterstreicht Leneis und betont: "Wir wissen, was wir können und der Trend zeigt in die richtige Richtung."

Das wollen die Schwäne bereits am Freitagabend unter Flutlicht gegen den Berliner AK bestätigen und ihr 75. Vereinsjubiläum gebührend feiern. Dazu läuft die Schmitt-Elf in extra angefertigten Sondertrikots auf.