Trotz Plusgraden: Deswegen führte kein Weg an FSV-Spielabsage vorbei

Zwickau - Als das Heimspiel des FSV Zwickau gegen Hertha BSC II. am Mittwochnachmittag abgesagt wurde, herrschten Temperaturen weit über null Grad Celsius. Dennoch sperrte der Stadionbetreiber die GGZ Arena für den Spielbetrieb.

Betreten verboten! Aktuell darf kein Schwan auf den Rasen der GGZ Arena. © picture point/Sven Sonntag

Sportdirektor Robin Lenk nahm die Information mit zum Ausweich-Trainingsplatz im Zwickauer Stadtteil Auerbach, wo er Cheftrainer Rico Schmitt (57) unterrichtete.

"Natürlich sind alle etwas ernüchtert gewesen, dass wir eine weitere Zwangspause einlegen müssen. Wenn ich mir die Prognose für die nächste Woche anschaue, ist das Auswärtsspiel in Meuselwitz kommendes Wochenende ebenfalls fraglich", so Lenk.

Denn das hat Zwickau mit den weiteren Standorten der Regionalliga Nordost gemein: Die Plätze geben es derzeit kaum her.

Von neun Partien wurden an diesem Spieltag acht abgesetzt. Nur der Chemnitzer FC will sein Jubiläumsspiel gegen Lok Leipzig vor großer Kulisse über die Bühne bringen. "Hätten wir gegen Hertha II. gespielt, wäre der Platz nachhaltig so ramponiert worden, dass wir die weitere Saison keine guten Bedingungen gehabt hätten", berichtet Lenk aus den Gesprächen mit dem Stadionbetreiber.