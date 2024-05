FSV-Geschäftsführer Beuchold: "Unseren Fans gebe ich die Note 1"

Wirtschaftlich haben wir über eine Million Euro Schulden abgebaut, aber noch viel Arbeit vor uns, also eine 2. Sportlich haben wir die Klasse gehalten, das Ziel im Sachsenpokal aber verfehlt, und was den elften Platz sowie das Potenzial der Mannschaft anbelangt, noch Steigerungsmöglichkeiten.

Beuchold : Dass es uns überhaupt noch gibt, war im Mai letzten Jahres nicht ausgemacht. Teile ich das Ganze in verschiedene Ebenen auf, sage ich: Die viele Arbeit im Verein auf wenige Schultern verteilt, war eine 1. Die gleiche Note gebe ich unseren Fans, deren Unterstützung Wahnsinn ist! Wir haben einen neuen Zuschauerrekord aufgestellt und das bei der Vorgeschichte.

Unsere Fans leben das vor, wenn ich sehe, wie stark das Engagement ist, den Verein noch stärker in der Stadt zu verwurzeln.

Das ist so ein Moment, wo man lieber die Augen vor der Realität verschließt, aber es ist nahezu ein zweiter Vollzeitjob. Der FSV Zwickau ist allerdings auch mehr als 90 Minuten Fußball am Wochenende.

FSV-Geschäftsführer André Beuchold blickt im TAG24-Interview auf das vergangene Jahr zurück. © PR/FSV Zwickau

TAG24: Was auffällig ist! Im Spätherbst hatten die Schwäne die Rote Laterne. Da wären andere Vereine unruhig geworden ...

Beuchold: Ich maße mir nicht an, Robin Lenk und Rico Schmitt Ratschläge zu geben.

Robin und ich telefonieren zwar täglich oder treffen uns zu gemeinsamen Absprachen, aber ansonsten gilt: Die Verantwortlichkeiten sind klar voneinander getrennt.

Um sportliche Belange nach außen zu kommunizieren, haben wir einen Sportdirektor und einen Cheftrainer.

TAG24: Welche Ziele stecken Sie sich für die kommende Saison?

Beuchold: Es geht am 1. Juli bei null los und danach heißt es, so viele Punkte einzufahren, dass wir auch 2025/26 mindestens Regionalliga spielen, denn nach wie vor befinden wir uns mittendrin in der wirtschaftlichen Konsolidierung.