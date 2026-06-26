Fliegender Wechsel: Mit diesem Trikot-Sponsor startet der FSV Zwickau in die neue Saison
Zwickau - Fliegender Wechsel auf dem Trikot der Mannschaft: Der FSV Zwickau geht mit einem neuen Hauptsponsor in die Saison 2026/27. Der bisherige bleibt als Premiumpartner an Bord.
Wie der Fußball-Regionalligist am Freitag mitteilte, wird die Zwickauer Energieversorgung GmbH (ZEV) für zunächst zwei Spielzeiten Hauptsponsor der Schwäne. Das Unternehmen übernimmt die Partnerschaft von der Hofmann Metall GmbH, die den FSV in den vergangenen drei Jahren in dieser Funktion begleitet hat.
"Die Rückkehr als Hauptsponsor ist für uns ein bewusster Schritt und Ausdruck unserer langjährigen Verbundenheit mit dem FSV Zwickau. Der Verein hat für viele Menschen in unserer Stadt einen besonderen Stellenwert - das erleben wir auch im täglichen Austausch mit unseren Mitarbeitenden sowie Kundinnen und Kunden", erklärte Steffen Tostlebe, kaufmännischer Geschäftsführer der ZEV.
"Umso mehr freut es uns, dass wir nun unseren Beitrag leisten dürfen, ihn in seiner Entwicklung weiter zu unterstützen und gemeinsam neue Perspektiven zu eröffnen", Tostlebe weiter.
Die Vorstellung des neuen Hauptsponsors erfolgte auf besondere Weise: Mit einer symbolischen Staffelübergabe am Steuer des vereinseigenen Trabants "Erwin" wurde der Wechsel zwischen beiden Partnern in Szene gesetzt. "Hofmann Metall bleibt an Bord, ab sofort ist allerdings die ZEV am Ball", lautet dabei die gemeinsame Botschaft.
ZEV als Haupt- und Trikotsponsor ein Wiederholungstäter
Mit der ZEV setzen die Zwickauer weiterhin auf einen vertrauten Partner, der nun künftig auch den prominenten Platz auf der Brust der Spieler einnimmt.
Bereits von 2012 bis 2019 war das Unternehmen Haupt- und Trikotsponsor, ehe es den Verein bis heute als Premiumpartner unterstützte.
André Beuchold, Geschäftsführer der FSV Zwickau Spielbetriebsgesellschaft mbH.: "Mit der ZEV gewinnen wir einen glaubwürdigen und starken Partner aus der Region zurück in der ersten Reihe der Sponsoren, der ebenso wie der FSV stark verwurzelt in der Region ist. Gleichzeitig sind wir dankbar, dass die Hofmann Metall GmbH unseren Weg auch weiterhin begleitet. Die heutige Staffelübergabe steht daher nicht für einen Abschied oder einen radikalen Schnitt, sondern für ein gemeinsames Weiterfahren im Vorwärtsgang."
Titelfoto: FSV Zwickau