Fliegender Wechsel: Mit diesem Trikot-Sponsor startet der FSV Zwickau in die neue Saison

Zwickau - Fliegender Wechsel auf dem Trikot der Mannschaft: Der FSV Zwickau geht mit einem neuen Hauptsponsor in die Saison 2026/27. Der bisherige bleibt als Premiumpartner an Bord.

V.l.: Steffen Tostlebe (kaufmännischer Geschäftsführer der ZEV), Christopher Reinhard (Betriebsleiter Hofmann Metall GmbH), André Hentsche (technischer Geschäftsführer der ZEV), André Beuchold (Geschäftsführer der FSV Zwickau Spielbetriebsgesellschaft mbH). © FSV Zwickau

Wie der Fußball-Regionalligist am Freitag mitteilte, wird die Zwickauer Energieversorgung GmbH (ZEV) für zunächst zwei Spielzeiten Hauptsponsor der Schwäne. Das Unternehmen übernimmt die Partnerschaft von der Hofmann Metall GmbH, die den FSV in den vergangenen drei Jahren in dieser Funktion begleitet hat.

"Die Rückkehr als Hauptsponsor ist für uns ein bewusster Schritt und Ausdruck unserer langjährigen Verbundenheit mit dem FSV Zwickau. Der Verein hat für viele Menschen in unserer Stadt einen besonderen Stellenwert - das erleben wir auch im täglichen Austausch mit unseren Mitarbeitenden sowie Kundinnen und Kunden", erklärte Steffen Tostlebe, kaufmännischer Geschäftsführer der ZEV.

"Umso mehr freut es uns, dass wir nun unseren Beitrag leisten dürfen, ihn in seiner Entwicklung weiter zu unterstützen und gemeinsam neue Perspektiven zu eröffnen", Tostlebe weiter.

Die Vorstellung des neuen Hauptsponsors erfolgte auf besondere Weise: Mit einer symbolischen Staffelübergabe am Steuer des vereinseigenen Trabants "Erwin" wurde der Wechsel zwischen beiden Partnern in Szene gesetzt. "Hofmann Metall bleibt an Bord, ab sofort ist allerdings die ZEV am Ball", lautet dabei die gemeinsame Botschaft.