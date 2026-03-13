FSV Zwickau im Europapokal-Fieber!

Zwickau - Der FSV Zwickau ist im Europapokal-Fieber! Nächsten Dienstag feiern die Westsachsen groß ihre Sternstunde gegen Celtic Glasgow vor 50 Jahren. Da will sich die Schmitt-Elf selbstverständlich nicht lumpen lassen und mit einem Heimsieg am Freitagabend gegen Hertha Zehlendorf zu den Feierlichkeiten beitragen.

FSV-Kicker Sandro Sengersdorf spielt aktuell um eine Vertragsverlängerung. © Picture Point/Roger Petzsche

"Der Trainer wäscht uns schon vor solchen Spielen den Kopf, damit wir alle mit voller Konzentration herangehen", berichtet Linksverteidiger Sandro Sengersdorf (27), der aktuell bei den Schwänen auch um eine Vertragsverlängerung spielt.

Mit einer engagierten Leistung gegen das Schlusslicht würde er gute Argumente für Cheftrainer Rico Schmitt (57) und Sportdirektor Robin Lenk (41) liefern.

"Wir werden Zehlendorf keinesfalls unterschätzen, weil wir wissen, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann", sagt Sengersdorf, der sich auf seiner Position ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Youngster Josua von Baer (19) liefert.