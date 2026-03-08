FSV-Sieg bei Magdeburg-Bubis: Schmitt-Elf knackt eigene Regionalliga-Bestmarke

Magdeburg - Der FSV Zwickau ringt die tapfer kämpfende zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg in langer Überzahl mit 2:1 (2:0) nieder und setzt damit für sich selbst neue Maßstäbe!

Geht man nach den Punkten, spielt die Elf von FSV-Coach Rico Schmitt (57) derzeit die beste Saison seit dem Drittligaabstieg. (Archivbild) © Picture Point / Roger Petzsche

Mit 42 Punkten aus den ersten 23 Spielen schneidet die Elf von Rico Schmitt (57) so gut ab, wie noch nie seit dem kompletten Umbruch infolge des Drittligaabstiegs 2023.

"Wir freuen uns, zu diesem frühen Zeitpunkt über die 40er-Marke zu springen und, dass wir uns in der Verfolgergruppe behaupten", frohlockt Sportdirektor Robin Lenk (41).

Vorige Saison standen nach gleich viel absolvierten Partien 40 Zähler zu Buche. Nach dem Neuanfang 2023/24 waren es zum selben Zeitpunkt nur derer 28.

Es zeigt, dass die Entwicklung voranschreitet, wenngleich sich Lenk & Co. nicht die Augen verkleistern lassen.

"Wir machen in Magdeburg vor allem in der ersten Halbzeit ein sehr ordentliches Auswärtsspiel, erzielen zwei Tore und verpassen es sogar noch höher in Führung zu gehen. In der zweiten Hälfte waren wir etwas passiver", resümiert Lenk.