Frühe Führung wird zur Zitterpartie: FSV Zwickau holt drei Punkte in Magdeburg
Magdeburg - Der FSV Zwickau ging gegen die Zweite von Magdeburg am Samstagnachmittag schnell in Führung und verabschiedete sich mit einem 2:1-Erfolg (2:0) erfolgreich aus der englischen Woche.
Die Zwickauer Gäste waren gegen Magdeburg II bisher ungeschlagen und präsentierten sich von Beginn an offensivstark.
Bereits in der fünften Minute die erste Top-Chance für Zwickau: Stürmer Lennert Möbius flankte, FCM-Keeper Robert Kampa glitt der Ball aus der Hand, doch Veron Dobruna verpasste knapp die Führung.
Die Gäste blieben dran und nur wenige Augenblicke später folgte großer FSV Jubel. Andrej Startsev flankte hoch in den Sechzehner und Dobruna köpfte den Ball ins Tor: 0:1 (6.).
Nach einer ungenutzten Chance der Magdeburger wieder Jubel bei den Gästen. Der FSV zeigte dem Tabellenzehnten seine defensiven Lücken auf: Erneut war Dobruna am Ball, setzte sich gegen Mihailo Trkulja durch, legte quer und Möbius traf zum 0:2 (11.).
Immer wieder suchte auch Magdeburg den Weg zum Tor, doch Zwickau war in den entscheidenden Szenen da und konnte die Führung halten.
Bitter für die Heimmannschaft! Jonas Frenzel hatte schon eine gelbe Karte gesehen und flog nach einem Foulspiel gegen Startsev in der 20. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Hart, aber nachvollziehbar!
Zweite Hälfte wird für FSV zur Zitterpartie
In Überzahl ging der FSV etwas vom Gas. So verabschiedeten sich die beiden Mannschaften mit einem 0:2 in die Pause.
Nach nur vier Minuten Spielzeit im zweiten Durchgang folgte bereits die erste Großchance. Nach einem langen Ball legte Dobruna für Eixler ab, sein Schuss wurde jedoch von Kampa gehalten.
Aber auch der FCM II hatte Chancen. Stefan Korsch zielte aufs Tor, wurde aber von Joshua Putze gestoppt. Kein hartes Foul, aber der Pfiff ertönte: Elfmeter für die Gastgeber und Elisio Widmann traf zum 1:2 (50.).
Der FSV präsentierte sich weniger genau als in der ersten Hälfte. Magdeburg hingegen blieb trotz Unterzahl phasenweise gefährlich.
Zwickau gelang es nicht, den Sack trotz mehrerer Chancen frühzeitig zuzumachen und so wurde es zum Ende hin noch eine Zitterpartie.
Nach vier Minuten Nachspielzeit und noch einer Riesenchance für Magdeburg (Leipertz scheiterte aus Nahdistanz an Hiemann) konnten die Gäste aufatmen und verabschiedeten sich mit drei Punkten aus Magdeburg.
Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche