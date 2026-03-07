Frühe Führung wird zur Zitterpartie: FSV Zwickau holt drei Punkte in Magdeburg

Magdeburg - Der FSV Zwickau ging gegen die Zweite von Magdeburg am Samstagnachmittag schnell in Führung und verabschiedete sich mit einem 2:1-Erfolg (2:0) erfolgreich aus der englischen Woche.

Veron Dobruna erzielte das erste Tor des Nachmittags und gab die Vorlage zum 2:0. (Archivbild) © Picture Point / Roger Petzsche

Die Zwickauer Gäste waren gegen Magdeburg II bisher ungeschlagen und präsentierten sich von Beginn an offensivstark.

Bereits in der fünften Minute die erste Top-Chance für Zwickau: Stürmer Lennert Möbius flankte, FCM-Keeper Robert Kampa glitt der Ball aus der Hand, doch Veron Dobruna verpasste knapp die Führung.

Die Gäste blieben dran und nur wenige Augenblicke später folgte großer FSV Jubel. Andrej Startsev flankte hoch in den Sechzehner und Dobruna köpfte den Ball ins Tor: 0:1 (6.).

Nach einer ungenutzten Chance der Magdeburger wieder Jubel bei den Gästen. Der FSV zeigte dem Tabellenzehnten seine defensiven Lücken auf: Erneut war Dobruna am Ball, setzte sich gegen Mihailo Trkulja durch, legte quer und Möbius traf zum 0:2 (11.).

Immer wieder suchte auch Magdeburg den Weg zum Tor, doch Zwickau war in den entscheidenden Szenen da und konnte die Führung halten.

Bitter für die Heimmannschaft! Jonas Frenzel hatte schon eine gelbe Karte gesehen und flog nach einem Foulspiel gegen Startsev in der 20. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Hart, aber nachvollziehbar!